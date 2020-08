Rosa Perrotta in costume, dettaglio sulla chitarra: «Vedete tutto: Sherlock Holmes levati proprio» (Di giovedì 13 agosto 2020) «Fermi tutti, lo so che alla chitarra mancano le corde, e io d’altronde so solo strimpellare. Ma l’ho trovata li e mi piaceva la foto», dice così la didascalia che fa da corredo all’ultima foto di Rosa Perrotta, ex tronista di ‘Uomini e donne’, oggi influencer e modella molto seguita su Instagram. Ed effettivamente protagonista indiscussa dello scatto è proprio una vecchia chitarra che la giovane in costume stringe tra le mani. Ha voluto mettere le mani avanti la 31enne così da evitare commenti sgradevoli. Gli occhi dei fan però tutti puntati su di lei, sul suo fisico perfetto. leggi anche l’articolo —> Clizia Incorvaia Instagram, strepitosa in costume: ... Leggi su urbanpost

zazoomblog : Uomini e Donne Rosa Perrotta furiosa: l’ex tronista sbotta - #Uomini #Donne #Perrotta #furiosa:… - zazoomblog : Uomini e Donne Rosa Perrotta furiosa: l’ex tronista sbotta - #Uomini #Donne #Perrotta #furiosa: - annaebbastaa : @lovegoodlight tipo il figlio di rosa perrotta - kristianncms : In questo momento mi sento come Serena Grandi che fece un clistere a Rosa Perrotta ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Rosa Perrotta «Pietro lo odio e mi fa ribrezzo». Un altro figlio? «Lo rinnegherò»: Rosa Perrotta fuori controllo UrbanPost Rosa Perrotta in costume, dettaglio sulla chitarra: «Vedete tutto: Sherlock Holmes levati proprio»

In passato ha partecipato alle selezioni di Veline, la vera svolta però la partecipazione al dating show di Canale 5 “Uomini e donne” nel 2017, che le ha regalato una smisurata popolarità e le ha fatt ...

''IO SONO ABRUZZO'', SPETTACOLO DI PERROTTA A ORTONA IN PIAZZA DEL TEATRO PER LA RASSEGNA 'FUORI DAL TOSTI'

ORTONA - Da vero abruzzese fiero delle proprie origini che da sempre ama parlare della sua regione, l’attore Federico Perrotta, pescarese classe 1978, sarà davanti al suo pubblico con l’ormai celebre ...

In passato ha partecipato alle selezioni di Veline, la vera svolta però la partecipazione al dating show di Canale 5 “Uomini e donne” nel 2017, che le ha regalato una smisurata popolarità e le ha fatt ...ORTONA - Da vero abruzzese fiero delle proprie origini che da sempre ama parlare della sua regione, l’attore Federico Perrotta, pescarese classe 1978, sarà davanti al suo pubblico con l’ormai celebre ...