Pellezzano, due nuove vetture per i vigili urbani (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiVerranno consegnate domani mattina, venerdì 14 agosto, le due nuove vetture che saranno date in dotazione alla Comando della locale Polizia Municipale, guidata da Carmine Somma. Al taglio del nastro parteciperanno, oltre agli agenti della Polizia Municipale, anche il Sindaco Francesco Morra, i consiglieri comunali e i volontari della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie”. Nel corso della cerimonia inaugurale verranno formulati anche i ringraziamenti all’ex comandante dei vigili Giovanni Pierro e all’ispettore Michele Sica, che hanno entrambi seguito il progetto di sicurezza per ottenere il finanziamento regionale che ha permesso di acquistare anche il Talos Red Control”. Le vetture sono state acquisite grazie alla partecipazione a un bando di accesso ai ... Leggi su anteprima24

radioalfa : Pellezzano, domani la consegna di due auto alla Polizia Municipale -

Ultime Notizie dalla rete : Pellezzano due Pellezzano, due nuove vetture per i vigili urbani anteprima24.it Pellezzano: interventi di adeguamento funzionale e di ammodernamento della rete scolastica

Attraverso l’approvazione di due delibere di Giunta Comunale è stato dato il via libera agli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza de ...

Attraverso l’approvazione di due delibere di Giunta Comunale è stato dato il via libera agli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza de ...