Nas accertano truffe, nei guai ginecologa Non potrà esercitare attività professionale per un anno (Di giovedì 13 agosto 2020) Chieti - Truffa aggravata e falsità materiale commessa da privato in atto pubblico aggravata: sono i reati di cui deve rispondere una ginecologa nei cui confronti i Carabinieri del Nas di Pescara, su ordine del gip di Chieti, hanno eseguito un'ordinanza che dispone l'applicazione della misura interdittiva del divieto temporaneo - 12 mesi - di esercitare attività professionale medica privata. La donna è dipendente della Asl Lanciano Vasto Chieti, ma le condotte penalmente rilevanti sono riferibili solo all'attività libero-professionale. I Nas hanno ricostruito fatti avvenuti tra 2016 e 2019, partendo dalla querela di una paziente la quale, visitata dalla ginecologa nella struttura pubblica, si era rivolta a lei per una visita di controllo, poi ... Leggi su abruzzo24ore.tv

