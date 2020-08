Mercato Juve Dzeko, i bianconeri pensano anche al bomber della Roma (Di giovedì 13 agosto 2020) Così si legge nel sito de ' La Gazzetta dello Sport ': '... Così, in questa situazione di stallo, da Roma arrivano nuovi spifferi su Edin Dzeko. Il Napoli è interessato al turco Under e al francese ... Leggi su europacalcio

FBiasin : Non so se la #Juve intenda realmente ri-mettere sul mercato #Dybala. Nel caso fosse vero, ci sono solo due motivi p… - pisto_gol : ??Spoiler : la nuova Juve di Pirlo torna al 3:5:2 con Deligt/Bonucci/Chiellini. Domani Tutti gli obiettivi di mercat… - CorSport : Se #Lukaku fosse finito alla #Juve | Di Ivan Zazzaroni - sportli26181512 : Ronaldo-Juve, dubbi sul futuro: il Psg ci pensa: CR7 brontola e riflette sul rapporto con il club bianconero. In Fr… - airportman75 : @tuttosport Ma come Dybala deve partire per risanare il bilancio e ora invece fa il mercato per la Juve? ?? -