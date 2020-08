Le mascherine di stoffa non vanno bene per salire su un volo di durata superiore alle quattro ore (Di giovedì 13 agosto 2020) I viaggiatori devono fare i conti con le restrizioni dovute al covid-19. . Infatti i passeggeri (bambini compresi) devono indossare mascherine chirurgiche o dispositivi superiori (FFP2 o FFP3) da cambiare ogni quattro ore. La disposizione è contenuta a pagina 104 del Dpcm 7 agosto firmato dal premier Giuseppe Conte, nel paragrafo che regola le deroghe al distanziamento di un metro tra passeggeri sui voli. Giovedì mattina, a Fiumicino, all’imbarco del volo per New York Alitalia l’ha applicata fermando al gate i passeggeri che indossavano le mascherine di comunità. Confusione e panico al momento dell’imbarco anche perché, una volta nell’area partenza, dove ci si può procurare una (anzi più) mascherine chirurgiche da poter indossare e ... Leggi su laprimapagina

