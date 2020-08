Il sogno dell’Atalanta si infrange sul più bello. Ma la Dea ha dato una scossa al calcio italiano (Di giovedì 13 agosto 2020) Roma, 13 ago – Quella di ieri sera non è stata solo una partita di calcio. Sì perché mai come ieri l’Atalanta ha rappresentato la sua città ben oltre l’aspetto sportivo. Se un italiano pensa a Bergamo, infatti, non possono che tornargli alla mente le tragiche immagini dei camion militari che sfilano in un silenzio tombale, trasportando le salme dei morti per coronavirus. È anche per questo che i quarti di finale di Champions League tra Atalanta e Paris Saint-Germain hanno incollato più di 5 milioni di spettatori davanti alla tv, con Canale5 – che ha trasmesso la partita in chiaro – che ha totalizzato il 28,1% di share sbaragliando la concorrenza. Non era solo una partita di calcio Del significato che ha assunto questa partita era ben consapevole anche Gian Piero ... Leggi su ilprimatonazionale

