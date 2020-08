Il padre della compagna di Conte chiede revoca del patteggiamento per peculato: “Reato depenalizzato dal decreto Rilancio” (Di giovedì 13 agosto 2020) Il padre della compagna di Giuseppe Conte, Cesare Paladino, gestore del Grand Hotel Plaza, ha chiesto la revoca della sentenza di patteggiamento a un anno e due mesi di carcere con l’accusa di peculato per non aver versato al Comune due milioni di euro di tassa di soggiorno per gli anni dal 2014 al 2018. Secondo i suoi avvocati il decreto Rilancio, che ha depenalizzato quella condotta in illecito amministrativo, si applica anche retroattivamente. Come dimostrerebbe il fatto che a fine giugno un altro albergatore è stato assolto dalla X sezione penale del tribunale di Roma per non aver versato la tassa (in quel caso circa 160mila euro) tra 2016 e 2017. L’istanza sarà assegnata a un giudice per ... Leggi su ilfattoquotidiano

borghi_claudio : Ma scusate, durante il decreto rilancio tutti i giornali non ci raccontavano che non era una norma ad personam perc… - AMorelliMilano : IL REGALO DI CONTE AL SUOCERO. Nel Dl Rilancio depenalizza l'evasione del padre della compagna. Ecco l'avvocato del…