Grosso incendio a Posada, bloccato il traffico sulla statale 131 Dcn (Di giovedì 13 agosto 2020) , Visited 410 times, 433 visits today, Notizie Simili: Oggi 11 incendi in Sardegna: gli interventi per… incendio a Buddusò, in fumo 3 ettari: intervenuti 3… Oggi 18 incendi in Sardegna: fiamme ... Leggi su galluraoggi

CorriereCitta : Grosso incendio a Roma: a fuoco una casa cantoniera, intervento in corso - AlbertHofman72 : Altro grosso incendio in Olanda stavolta. E loro sembrano entusiasti. Sarà mica che siano loro ad appiccarli? #cuanoninsider - infoitinterno : Roma, grosso incendio sulla via Aurelia - marino29b : RT @Adnkronos: Roma, grosso incendio sulla via Aurelia - Vivodisogniebas : RT @Adnkronos: Roma, grosso incendio sulla via Aurelia -

Ultime Notizie dalla rete : Grosso incendio Vasto incendio in deposito dell’acciaieria Arvedi di Cremona: alta colonna di fumo nero Fanpage.it LU: grosso incendio presso Swiss Krono

Un incendio è scoppiato stamane allo stabilimento della Swiss Krono AG di Menznau, nel canton Lucerna. Sul posto è intervenuto un ampio dispiegamento di pompieri, che sono riusciti ad avere il control ...

Vasto incendio in deposito dell’acciaieria Arvedi di Cremona: alta colonna di fumo nero

Un grosso incendio è divampato questa mattina in un deposito nell'area dell'acciaieria Arvedi di Spinadesco, alle porte di Cremona. Le fiamme si sono propagate dalle 8 di oggi, giovedì 13 agosto e si ...

Un incendio è scoppiato stamane allo stabilimento della Swiss Krono AG di Menznau, nel canton Lucerna. Sul posto è intervenuto un ampio dispiegamento di pompieri, che sono riusciti ad avere il control ...Un grosso incendio è divampato questa mattina in un deposito nell'area dell'acciaieria Arvedi di Spinadesco, alle porte di Cremona. Le fiamme si sono propagate dalle 8 di oggi, giovedì 13 agosto e si ...