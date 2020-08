Gilardino Juventus under 23, la proposta può creare un effetto domino (Di giovedì 13 agosto 2020) Gilardino Juventus under 23, la proposta può creare un effetto domino. I bianconeri ci provano, la Pro guarda al futuro Un altro campione del mondo sulla panchina dei bianconeri? Probabile. La proposta della Juventus under 23 ad Alberto Gilardino potrebbe però creare un effetto domino sulle panchine di C. La Pro Vercelli, infatti, guarda al futuro. Si pensa a Francesco Modesto in caso di mancata conferma dell’allenatore, dunque nel girone A ci saranno diversi cambiamenti dopo l’addio di Pirlo, nuovo allenatore della prima squadra. A riportarlo è La Stampa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

