Coronavirus, Rezza: “Casi in leggero aumento. Diversi focolai dovuti a casi importati dall’estero, mantenere prudenza” (Di giovedì 13 agosto 2020) Gran parte dei nuovi focolai di Covid-19 che si registrano in Italia è dovuta a persone che arrivano dall’estero o che rientrano dopo le vacanze fuori dall’Italia. Lo sottolinea Giovanni Rezza, direttore della Prevenzione Sanitaria del ministero della Salute nel consueto video a commento dei dati settimanali. “Il numero dei casi rispetto alla scorsa settimana è in leggero aumento, anche se l’Rt rimane intorno a 1- afferma l’epidemiologo -. Per quanto riguarda i focolai se ne registrano Diversi, alcuni di dimensioni rilevanti, in gran parte dovuti a casi importati dall’estero o a persone che rientrano da viaggi per turismo. Per questo è importante continuare a ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : Coronavirus, Rezza: “Casi in leggero aumento. Diversi focolai dovuti a casi importati dall’estero, mantenere pruden… - clikservernet : Coronavirus, Rezza: “Casi in leggero aumento. Diversi focolai dovuti a casi importati dall’estero, mantenere pruden… - Noovyis : (Coronavirus, Rezza: “Casi in leggero aumento. Diversi focolai dovuti a casi importati dall’estero, mantenere prude… - Affaritaliani : Coronavirus, Rezza: 'Casi in leggero aumento e focolai dall'estero, mantenere prudenza' - EmMicucci : #Coronavirus #Rezza #Iss: 'E' essenziale mantenere elevata l'attenzione e continuare a rafforzare le attività di co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Rezza Coronavirus, Rezza: “Casi in leggero aumento. Diversi focolai dovuti a casi importati dall’estero,… Il Fatto Quotidiano Indice Rt superiore a 1 in 9 regioni e 925 focolai attivi. La Sicilia è l’area più a rischio. Iss: “Mantenere elevata l’attenzione”

Sono nove le regioni con Rt maggiore di uno, tre in meno rispetto alla settimana scorsa quando se ne contavano 12, con la Sicilia che con 1.40 ha quello più alto a livello nazionale. Tre regioni, Basi ...

Report Covid: "Situazione in progressivo peggioramento"

Dopo la "riduzione nel numero di casi di infezione da SARS-CoV-2 grazie alle misure di lockdown, l’Italia si trova in una fase epidemiologica di transizione con tendenza ad un progressivo peggiorament ...

Sono nove le regioni con Rt maggiore di uno, tre in meno rispetto alla settimana scorsa quando se ne contavano 12, con la Sicilia che con 1.40 ha quello più alto a livello nazionale. Tre regioni, Basi ...Dopo la "riduzione nel numero di casi di infezione da SARS-CoV-2 grazie alle misure di lockdown, l’Italia si trova in una fase epidemiologica di transizione con tendenza ad un progressivo peggiorament ...