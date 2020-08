Che boomerang la difesa della Casta, Gianluigi Paragone demolisce il Fatto Quotidiano (Di giovedì 13 agosto 2020) di Gianluigi Paragone. Ieri sul Fatto Quotidiano Antonio Padellaro mi ha tirato in ballo mescolando la vicenda dei furbetti (solo furbetti?) con la proposta che feci nelle settimane iniziali di lockdown nota con il nome di helicopter money. Proposta che, come ricorda l’ex direttore dell’Unità e del Fatto, fu rilanciata anche dalla Meloni. Poiché considero Padellaro persona garbata e intelligente, credo sia opportuna una risposta che solo il caldo d’agosto e la passione per Conte rende doverosa. L’helicopter money era ed è un intervento assolutamente emergenziale, di immediato stimolo economico, volto a riparare una situazione che genericamente non fa distinzioni. Il lockdown lo è stato: tutti a casa, salvo casi ... Leggi su ilparagone

