Champions League 2019/2020, semifinali: tabellone e accoppiamenti (Di giovedì 13 agosto 2020) Tutto pronto per il penultimo atto della Champions League 2019/2020. Manca ormai poco per la finale di Lisbona in programma il 23 agosto. Prima però ci sarà da vivere il quadro delle semifinali con le migliori quattro del torneo pronte a contendersi il pass per l’ultimo atto. Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco dei novanta minuti (e oltre in caso di parità nel tempo regolamentare) con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola della partita. Si gioca in gara secca e in campo neutro in un agosto tutto da vivere in attesa della prossima stagione. tabellone Mercoledì 19 agosto Lione/Manchester City – Barcellona/Bayern Monaco Martedì 18 agosto Lipsia – PSG Leggi su sportface

SkySport : Lipsia-Atletico, Simeone: 'Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta' - SkySport : ATALANTA ?? PSG 1-2 Risultato finale ? ? #Pasalic (27’) ? #Marquinhos (90’) ? #ChoupoMoting (90+3’) ? PSG IN SEMIFIN… - SkySport : Bergamo, Italia: è la notte di Atalanta-Psg - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Champions League, il Lipsia batte l'Atletico 2-1 e va in semifinale #Lipsia - marc98g : RT @_grazy87: In Champions League, chi propone avanza, chi specula esce e torna a casa. Nessuno escluso! [ Lele Adani ] -