Antonella Clerici, brutta notizia. La decisione sorprende non poco i fan della conduttrice (Di giovedì 13 agosto 2020) C’è un’attesa quasi spasmodica per rivedere Antonella Clerici ritornare nel piccolo schermo e condurre il suo nuovo programma Rai. La trasmissione ‘È sempre mezzogiorno’ non parte però col piede giusto, visto che è giunta una notizia nelle ultime ore che non farà felicissimi i fan della donna. Stando a quanto appreso, è previsto un rinvio della stessa anche se non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Inizialmente si era vociferato della data del 7 settembre come start del programma. Ma i telespettatori dovranno attendere ulteriormente. Secondo le ultime indiscrezioni, la Clerici farà il suo debutto il 21 settembre. Resta il mistero sui motivi che hanno spinto la televisione pubblica italiana a far ... Leggi su caffeinamagazine

