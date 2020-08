Tridico ha le ore contate: venerdì in Parlamento la verità sui furbetti del bonus (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sarà venerdì, forse, il giorno della verità sui parlamentari furbetti col bonus. Si terrà quel giorno alle 12 in Commissione Lavoro alla Camera, infatti. l'audizione del presidente dell'Inps Pasquale Tridico sulla vicenda dei bonus per le partite Iva che sarebbero stati chiesti da alcuni deputati nell'ambito delle misure per l'emergenza Covid-19. Secondo quanto si apprende da fonti di Montecitorio, quella sarà la sede in cui sarà chiesto a Tridico di fornire i nomi dei parlamentari coinvolti. Intanto il leader della Lega Matteo Salvini torna all'attacco del presidente Inps: «Ho dato indicazione che chiunque abbia preso o fatto richiesta del bonus venga sospeso e in caso di elezioni non ricandidato» dice il capo del ... Leggi su iltempo

Adnkronos : Bonus, audizione di Tridico in commissione alla Camera nelle prossime ore - tempoweb : E Salvini attacca: 'Soldi ai ricchi e niente a chi aveva bisogno' #furbetti #bonus #inps #pasqualetridico… - dromano770 : RT @Adnkronos: Bonus, audizione di Tridico in commissione alla Camera nelle prossime ore - LuciaLaVita1 : RT @Adnkronos: Bonus, audizione di Tridico in commissione alla Camera nelle prossime ore - Open_gol : Furbetti del bonus, Fico ha deciso: «Nelle prossime ore Tridico in commissione Lavoro». L’audizione fissata venerdì -