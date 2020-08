Sg Volley, è Fortuna Castellano il secondo colpo di mercato (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – La DP Noleggi SG Volley 1997 piazza il secondo colpo di mercato per rinforzare il reparto delle laterali a disposizione del duo Pericolo-Palermo e si aggiudica le prestazioni della forte banda Fortuna Castellano. Classe 2000, 180 cm di altezza, cresciuta pallavolisticamente nella Gimel Sant’Agata di Massa Lubrense, Fortuna proviene dal CUS Volley Napoli dove lo scorso anno ha disputato un ottimo campionato. Nel suo curriculum sportivo vanta anche esperienze nei campionati di B2 Nazionale con la maglia della Pallavolo Nemesi di Castellabate. Un’ atleta di grande prospettiva che grazie alla sua duttilità tattica oltre che ... Leggi su anteprima24

