Ricorso Trapani, si torna al Coni. Possibile B a 22 squadre? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Le mosse del club siciliano potrebbero stravolgere di nuovo il campionato cadetto Il Ricorso del Trapani può sconvolgere nuovamente la serie B. Come riportato da Tuttosport nell'edizione odierna, i granata hanno fatto un nuovo Ricorso al Coni e dunque ci potrebbe essere un nuovo sconvolgimento. Con l'eventuale riammissione del Trapani la B potrebbe essere allargata a 22 squadre, anche se sarà davvero complesso vista la volontà delle istituzioni di rivedere il format togliendo però posti disponibili.

