Previsioni Meteo: anche oggi caldo in aumento, ma attenzione ai temporali pomeridiani (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’alta pressione di matrice nordafricana, continua a essere il protagonista assoluto del tempo sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Si tratta di un promontorio anticiclonico, braccato ai due lati da due circolazioni depressionarie, una più attiva e anche più profonda sui settori occidentali del continente, con perno barico in prossimità del Golfo del Biscaglia, un’altra sull’Est Europa, questa un po’ più blanda, ma comunque in grado di bloccare eventuali fluttuazioni anticicloniche verso Est e quindi il rendere la struttura di alta piuttosto statica in prossimità dei meridiani centrali europei e dell’Italia. Il tempo che ne consegue, naturalmente, è un tempo pienamente estivo, anche molto caldo, poiché la radice anticiclonica ... Leggi su meteoweb.eu

StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo #ANSA - EmilioBerettaF1 : Previsioni meteo, afa in aumento e temperature sino a 40 gradi. Mercoledì 12 il picco - CentroMeteoITA : #METEO #ROMA - Estate ad oltranza con gran SOLE e TEMPERATURE piuttosto alte, previsioni per #FERRAGOSTO - zazoomblog : Meteo le previsioni per Ferragosto. Il caldo africano non molla la presa anche se giovedì... - #Meteo #previsioni… - weakvisions : RT @Grandilineo: Aggiungere alle previsioni meteo anche il tasso di irritabilità delle persone. -