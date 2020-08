Per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser la quiete dopo la tempesta: crisi scacciata (Di mercoledì 12 agosto 2020) Qualche giorno fa vi avevamo parlato di una possibile rottura, o di una crisi momentanea tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I due per diversi giorni non si sono seguiti molto sui social, sono stati separati e non hanno dato notizie ai fans. Si era detto che fossero in crisi a causa di alcune nuove amicizie di Ignazio Moser, non troppo gradite alla sorella di Belen. Cecilia e Ignazio in ogni caso, non hanno parlato di quanto stava accadendo tra loro ma hanno poi ripreso a postare immagini di vita quotidiana insieme, mettendo quindi, tutto a tacere. C’è aria di crisi tra Cecilia e Ignazio Moser? Distanza e silenzio social preoccupano ... Leggi su ultimenotizieflash

mgchxgmx : RT @_heartgotteeth: @mgchxgmx Mel non abbiamo parlato molto ma vedo sempre i tuoi tweet e mi dispiace per tutte le cose brutte che ti capit… - 361_magazine : Crisi Superata per #CeciliaRodriguez e #IgnazioMoser - vespergeist : @jacko_cecilia È che esco in moto per far prima ?? - Emilio58777621 : @jacko_cecilia Se no che stato d'emergenza Sarebbe. se siamo in emergenza e fanno tante pare per le mascherine, ecc… - rodolfocorrenti : RT @Nico6410: @Cecilia16484158 Grazie Cecilia...Buon giorno sereno a te e a noi tutti che onorevoli non siamo ma siamo gente onesta e dobbi… -