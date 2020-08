Non funziona l’app IO il 12 agosto: scomparso il bonus vacanze (Di mercoledì 12 agosto 2020) Purtroppo non funziona l'app IO correttamente in questa giornata del 12 agosto e proprio nel momento in cui ci sarebbe più bisogno dello strumento. L'anomalia è grave e sarebbe la seguente: addirittura proprio il bonus vacanze richiesto dagli utenti sarebbe scomparso dal proprio profilo e dunque non può essere utilizzato da chi ne ha necessità. Si tratta di un malfunzionamento diffuso o di qualche bug isolato? Abbiamo raccolto diverse segnalazioni in proposito direttamente dai profili social ufficiali proprio dell'app IO. Quest'ultima, vale la pena ricordarlo, non serve attualemente solo per richiedere il bonus vacanze ma anche per effettuare dei pagamenti alla pubblica amministrazione, grazie all'utilizzo del codice SPID ... Leggi su optimagazine

Google, il colosso della ricerca internet fondato da Sergey Brin e Larry Page, ora affidato alle mani capaci del CEO Sundar Pichai, ha annunciato diverse novità in merito ai suoi servizi, dopo aver in ...

Coronavirus: cosa sappiamo del vaccino della Russia annunciato da Putin

Martedì 11 agosto 2020 il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato al mondo che Mosca ha registrato il primo vaccino contro il Coronavirus: sviluppato dall’Istituto Gamaleya, si chiama “Sputnik V ...

