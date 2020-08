Immobile: «Più volte vicino al Napoli. Champions o Scudetto? Entrambi» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ciro Immobile ha fatto il punto in casa biancoceleste al termine della stagione: le parole dell’attaccante della Lazio Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha partecipato a una manifestazione con il sindaco di Torre Annunziata. vicino AL Napoli – «Un po’ di volte lo sono stato, ma sono sempre state prese strade diverse. Con Insigne non parliamo mai di mercato». Champions O Scudetto – «Vanno di pari passo, se riesci a stabilire una stagione buona da tutti i punti di vista poi le cose vanno sempre per il meglio». PARTITE DA RIGIOCARE – «Un paio dopo il lockdown ma resta il fatto che abbiamo fatto un grande campionato. La partita contro l’Atalanta era la prima dopo una lunga sosta, non eravamo noi e ... Leggi su calcionews24

Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??#Lazio, #Immobile premiato nella sua Torre Annunziata: 'Sono stato più volte vicino al #Napoli. Arrivo #DavidSilva?… - _SiGonfiaLaRete : Lazio, Immobile: “Sono stato più volte vicino al Napoli” - tuttonapoli : Lazio, Immobile: 'Sono stato più volte vicino al Napoli! Futuro già deciso...' - Twittytwitty17 : @salcinz Sì cara Immobile, sopravvivi e aspetti che il quadro si faccia più chiaro, o le forze ritornino un pochino… - vitomike84 : RT @cmdotcom: #Lazio, #Immobile: 'Vicino più volte al #Napoli, ora altri 4 anni qui. David Silva...' -

Ultime Notizie dalla rete : Immobile Più Alessandra Amoroso Cinque giorni in più tracklist Soundsblog.it