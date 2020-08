Formula 1, novità per Sebastian Vettel a Barcellona: la Ferrari conferma la sostituzione del telaio (Di mercoledì 12 agosto 2020) Novità in vista per la Ferrari in occasione del Gran Premio di Spagna, che si terrà nel prossimo week-end sul tracciato del Montmelò a Barcellona. Bryn Lennon/Getty ImagesIl team di Maranello ha deciso di sostituire il telaio della monoposto di Sebastian Vettel, come ammesso da Simone Resta al sito ufficiale della Rossa: “la SF1000 non presenterà aggiornamenti, ci sarà invece una novità per quanto riguarda i telai a disposizione dei piloti. Infatti, abbiamo deciso di sostituire quello di Sebastian dopo che nella consueta analisi fatta alla fine del secondo weekend di Silverstone si è evidenziata una piccola anomalia causata da un violento passaggio su un cordolo: nulla di particolarmente rilevante in termini di prestazione ma ... Leggi su sportfair

UgoBaroni : RT @SkySportF1: Tutti i segreti del circuito di Barcellona e le novità tecniche attese da Ferrari e Mercedes #SkyMotori #F1 #Formula1 https… - PaoloBMb70 : RT @SkySportF1: Tutti i segreti del circuito di Barcellona e le novità tecniche attese da Ferrari e Mercedes #SkyMotori #F1 #Formula1 https… - SkySport : RT @SkySportF1: Tutti i segreti del circuito di Barcellona e le novità tecniche attese da Ferrari e Mercedes #SkyMotori #F1 #Formula1 https… - SkySportF1 : Tutti i segreti del circuito di Barcellona e le novità tecniche attese da Ferrari e Mercedes #SkyMotori #F1… - motorboxcom : Novità in casa @JaguarRacing per il finale di stagione #BerlinEPrix #FormulaE. Nelle ultime due gare ci sarà… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula novità Yves Saint Laurent, Francesca Bellettini: «La moda è come la Formula Uno» Corriere della Sera