Ferrari | Vettel | A Barcellona i dettagli faranno la differenza

I due ferraristi pronti per la 50^ edizione della corsa iberica MARANELLO (ITALPRESS) - "La pista di Barcellona è un grande classico. Ogni anno ci percorriamo tantissimi chilometri durante i test e qu ...

Ferrari: nuovo telaio per Vettel a Barcellona

Simone Resta, responsabile Ingegneria Telaio della Ferrari, ha ufficializzato che il pilota tedesco nel GP di Spagna potrà beneficiare di una nuova scocca, mentre la SF1000 non avrà aggiornamenti tecn ...

