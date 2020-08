Coronavirus, obbligo di autosegnalazione entro 24 ore dal rientro dall'estero (Di mercoledì 12 agosto 2020) ... cittadini residenti a Napoli, Capri e Anacapri, la segnalazione va indirizzata alla email dichiarazione.viaggiatore@aslnapoli1centro.it Nella email andranno indicati per ogni cittadino che dovrà ... Leggi su napolitoday

fattoquotidiano : Coronavirus, in Puglia obbligo di quarantena per chi rientra da Grecia, Spagna e Malta. L’ordinanza di Emiliano: “A… - Agenzia_Ansa : In Emilia-Romagna obbligo di fare il tampone per chi rientra dalle vacanze da Spagna, Grecia e Malta #Coronavirus… - micheleemiliano : #Coronavirus, sto per emanare un’ordinanza che dispone, a partire da domani: l’obbligo di isolamento fiduciario di… - cappelIaiomatto : #Coronavirus: In #Emilia-Romagna, da oggi obbligo di fare il #tampone per chi rientra dalle vacanze da Spagna, Grec… - cappelIaiomatto : In Emilia-Romagna obbligo di fare il tampone per chi rientra dalle vacanze da Spagna, Grecia e Malta #Coronavirus… -