Coronavirus Anzio, 9 le persone attualmente positive (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il sindaco di Anzio, Candido De Angelis, fa sapere che al momento i cittadini positivi al Coronavirus, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, sono diventati complessivamente nove. Di questi 3 sono ricoverati in ospedale e 6 si trovano in isolamento domiciliare. La situazione è monitorata costantemente dall’Asl. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Coronavirus Anzio, 9 le persone attualmente positive - infoitinterno : 20 nuovi casi di Coronavirus nel Lazio: nella Asl Roma 6 un 43enne entrato al Pronto soccorso di Anzio e trasferito… - infoitinterno : Coronavirus, nuovo caso sul litorale tra Roma e Latina: è un uomo di Anzio -