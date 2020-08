Come Sorelle non va in onda oggi, la nuova puntata rimandata da Canale5 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Come Sorelle non va in onda oggi, 12 agosto. Una serie di promo stanno informando i fan e il pubblico di Canale5 che la serie turca è destinata a slittare di qualche giorno a favore della partita Atalanta-Paris Saint-Germain di Champions League. Come ha annunciato la stessa rete sembra proprio che Come Sorelle traslocherà al venerdì, almeno per questa settimana, e la nota positiva è che questo significa, salvo cambiamenti, che in pochi giorni potremo vedere be due puntate spianando la strada verso il finale in onda a fine mese. Le Sorelle protagoniste della serie turca continuano a tenere tutti con il fiato sospeso. Il loro destino adesso è appeso ad un filo che Celam tiene stretto ... Leggi su optimagazine

