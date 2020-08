Calciomercato Juventus, la decisione su Cristiano Ronaldo e Dybala (Di mercoledì 12 agosto 2020) Due pilastri della società, ma con l’inizio del Calciomercato la Juventus darà conto ad ogni proposta, visti anche i bilanci da far quadrare Un numero 10 ed un numero 7 da capogiro quelli della Juventus. Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo sono i due pilastri dell’intera società. L’uno è stato eletto come miglior giocatore della Serie … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Glongari : Tra i nomi sondati dalla #Juventus per l’attacco spunta anche quello di #Morata. Raccolte le prime informazioni per… - DiMarzio : #Calciomercato | #InterMiami, #Matuidi arriverà a parametro zero dalla #Juventus - forumJuventus : TS: 'Calciomercato Juventus, colpaccio in attacco: Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo potrebbe diventare obiettiv… - calciomercatoit : ????#Juventus, torna di moda #Morata: possibile scambio con #Bernardeschi ??#CMITmercato - Fantacalcio : Juventus, avanti tutta per Zapata: l'Atalanta rifiuta la prima offerta -