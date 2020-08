Boga, la deadline è Ferragosto. In caso di no a contropartite Giuntoli lascerà perdere (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Napoli non andrà oltre Ferragosto per capire la fattibilità dell’affare Boga. Lo scrive il Mattino. Giuntoli ha contattato nuovamente il Sassuolo, proponendo di inserire Ounas o Younes nell’affare per abbattere il prezzo dell’esterno. Il club emiliano chiede 40 milioni, che per il Napoli sono troppi. Se il Sassuolo non accetterà l’inserimento delle contropartite, Giuntoli mollerà la presa. In seconda battuta c’è Under. “Cristiano Giuntoli ha preso di nuovo contatto con l’ad del Sassuolo Carnevali: entro Ferragosto il club azzurro vuole capire se ci sono da parte del Sassuolo le intenzioni di accettare nell’operazione Boga anche delle contropartite ... Leggi su ilnapolista

napolista : Boga, la deadline è Ferragosto. In caso di no a contropartite Giuntoli lascerà perdere Sul Mattino. Il club emilian… -

Ultime Notizie dalla rete : Boga deadline Boga, la deadline è Ferragosto. In caso di no a contropartite Giuntoli lascerà perdere IlNapolista