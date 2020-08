Biden e Harris nella loro prima apparizione insieme: «Combattente collaudata per la middle class» (Di giovedì 13 agosto 2020) Il candidato alle presidenziali Usa 2020, Joe Biden, ha fatto la sua prima apparizione in pubblico in compagnia della sua vice, appena designata, Kamala Harris. Sono arrivati insieme, con la mascherina d’ordinanza. La conferenza stampa si è svolta nella palestra di una scuola del Delaware mentre in Italia era la sera del 12 agosto. «Kamala Harris è una donna intelligente, tosta, esperta, una Combattente collaudata per la middle class, pronta a fare questo lavoro dal primo giorno per ricostruire questo Paese», ha detto il candidato dem alla presidenza. Dopo aver tessuto le lodi di Harris in uno slancio di ottimismo ha affermato che «senza ... Leggi su open.online

