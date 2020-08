Bianca Guaccero, la più bella di Alberobello: fan letteralmente impazziti (Di mercoledì 12 agosto 2020) La conduttrice di Casa Detto Fatto Bianca Guaccero si è esibita in uno scatto in gran forma tra i trulli di Alberobello. Le forme da capogiro hanno rapito il web La stagione calda è ormai entrata nella sua fase cruciale. La settimana di Ferragosto è notoriamente quella in cui tutti, ma proprio tutti sono in vacanza per staccare dalla routine di quotidiana. Il discorso è sensibilmente diverso per i personaggi televisivi che spesso e volentieri durante l’estate godono di lunghi periodi di stacco per poi tornare alle proprie attività verso la metà di settembre. Tra i volti che probabilmente rivedremo sul piccolo schermo il prossimo autunno, probabilmente ci sarà Bianca Guaccero, che negli ultimi anni si è presa la scena grazie ... Leggi su chenews

BoyeJustine : RT @Raiofficialnews: #UnaStoriadaCantare, omaggio a #LucioBattisti: sabato #8agosto in prima serata su @RaiUno con @bianca_guaccero ed @enr… - fabio_giannella : RT @DettoFattoRai2: Nuovo modo di corteggiare: indossare outfit a rete, consiglio di @carlagozzi ???? @bianca_guaccero #dettofattorai https:/… - zazoomblog : Bianca Guaccero “conquista” Leonardo Pieraccioni: “Mi garbi anche di più” - #Bianca #Guaccero #“conquista”… - PorroPaola : RT @DettoFattoRai2: Nuovo modo di corteggiare: indossare outfit a rete, consiglio di @carlagozzi ???? @bianca_guaccero #dettofattorai https:/… - Jonas62712964 : RT @RaiDue: Ognuno ha il suo segreto di bellezza: @bianca_guaccero e la Regina Elisabetta hanno la stessa passione! ??? @JonathanKash @Detto… -