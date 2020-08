Assassin's Creed Valhalla ha Eivor femmina come personaggio canonico (Di mercoledì 12 agosto 2020) Anche se Ubisoft ha affermato che in Assassin's Creed Valhalla sia Eivor femmina che maschio saranno canonici, la graphic novel del gioco racconta una storia diversa. La serie di graphic novel di Dark Horse, Assassin's Creed Valhalla: Song of Glory descrive la vita di Eivor prima del videogioco di Ubisoft e a quanto pare il personaggio scelto è proprio quello femminile. A tal proposito, ricordiamo che si tratta comunque di spoiler, perciò se non volete rovinarvi la sorpresa non proseguite oltre.Gli ex dirigenti di Ubisoft, ora licenziati, avevano storto il naso su un'eventuale sviluppo di giochi con soli personaggi femminili come protagonisti. Alcuni sviluppatori avevano svelato che in ... Leggi su eurogamer

