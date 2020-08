Ultime Notizie Roma del 11-08-2020 ore 08:10 (Di martedì 11 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale e martedì 11 agosto ancora una buona giornata dalla riduzione da Francesco Vitale in studio pressing di governo e partiti mullins non dare i nomi dei parlamentari che hanno chiesto il bonus di €600 riservato alle partite IVA in difficoltà dopo il coronavirus è vietato dalle norme sulla privacy si pensa di convocare formalmente il presidente di te li dico perché li dica davanti a una commissione i parlamentari del Movimento 5 Stelle firmano intanto la rinuncia la privacy e non c’è Di Maio Roma la raggi e non c’ha che si ricandida a sindaco attimi di paura ieri alla Casa Bianca Trump viene allontanato dalla sala stampa a causa di una sparatoria fuori dal perimetro della Residenza presidenziale un agente The Secret Service ha colpito un sospettato armato trasportato poi in ... Leggi su romadailynews

fanpage : 'Con 700 focolai, 'l’Italia rischia una seconda ondata ancor prima dell’autunno' #COVID19 - fanpage : ?? In aumento i casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi focolai - fanpage : Torna l'obbligo di #mascherine all'aperto a #Parigi #Covid19 #10agosto - chicca517 : RT @francofontana43: Tra Scilla e Cariddi. La passione per il ponte, gli è già passata: ora Conte è stregato dal tunnel. Queste le ultime… - 60Mare : Mangia più di me, ma io ingrasso e lei no: perché? La risposta è nel profilo metabolico - La Stampa - Ultime notizi… -