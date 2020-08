Quattro contagi dopo 102 giorni senza: «Restate a casa» (Di martedì 11 agosto 2020) Nuova Zelanda in allerta 2 e Auckland scatta invece il confinamento. La premier: «Comportatevi come se aveste il Covid». Leggi su media.tio.ch

giovampierogma1 : Frenano i contagi. Quattro i decessi nelle ultime 24 ore - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: 259 i nuovi #contagi, in calo rispetto a ieri. Quattro decessi. Diversi gli italiani positivi dopo vacanze all'estero. Venti mi… - pasqualecapozzi : Frenano i contagi. Quattro i decessi nelle ultime 24 ore - ilcirotano : Frenano i contagi. Quattro i decessi nelle ultime 24 ore - - tg2rai : 259 i nuovi #contagi, in calo rispetto a ieri. Quattro decessi. Diversi gli italiani positivi dopo vacanze all'este… -

C'è un problema. Ed è a pochi chilometri dalla Sicilia. Si chiama Malta. Si registrano sempre più casi di "positivi" di ragazzi tornati dall'Isola dei Cavalieri. Una preoccupazione in più per le azien ...WELLINGTON - Nuove infezioni da SARS-CoV-2 tornano a registrarsi persino in Nuova Zelanda. Dopo 102 giorni senza contagi locali, il Paese lamenta infatti quattro nuovi casi di trasmissione. Come avven ...