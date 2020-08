Pigliacelli e l’esilio in Romania. Storia di una gestione sbagliata (Di martedì 11 agosto 2020) Mirko Pigliacelli è un discreto portiere che da qualche anno ha scelto (forse non lui) l’esilio a Craiova. Ora sarebbero forse maturi i tempi per rientrare in Italia, ma la gestione del suo agente Caravello è un punto di domanda, di sicuro una strategia completamente sbagliata. Non stiamo parlando di un portiere da Serie A, ma di uno specialista che dovrebbe trovare posto almeno in B, con tutto il rispetto per il Craiova. La rincorsa di Caravello continua, della serie “ritento, sarò più fortunato”: l’ha proposto alla Reggina che ha scelto di prendere Plizzari e di confermare Guarna. Storia di una gestione sbagliata, appuntamento al prossimo giro. Anzi, al prossimo valzer di Caravello. Foto: sito Pro Vercelli L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

