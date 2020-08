Percassi: «Atalanta in Champions, che orgoglio! Il Papu ci trascinerà» (Di martedì 11 agosto 2020) Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, parla alla vigilia dell’esordio nella final eight di Champions League L’Atalanta è attesa dal match di Champions contro il Psg, valido per i quarti della competizione. Alla vigilia del match, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha parlato Antonio Percassi, presidente della Dea. Champions – «Dispiaciuto per Juventus e Napoli, anzitutto. Ma ha detto bene lei: stranito perché è incredibile, e orgoglioso. Dunque responsabilizzato: dovremo cercare di fare una bella figura, contro uno squadrone. A me a volte non sembra ancora vero. Però poi, se razionalizzo, ci vedo dietro tante cose: una struttura societaria che mio figlio Luca sta valorizzando, un grande lavoro dello ... Leggi su calcionews24

