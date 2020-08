“Non ci credo!”. Fabrizio Corona, l’indiscrezione bomba è già sulla bocca di tutti. E Maria De Filippi ne sa qualcosa (Di martedì 11 agosto 2020) Si aprono nuove porte per Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi sarebbe a un passo dal ritorno in tv. Il programma non ha bisogno di presentazioni. Una notizia che arriva a pochi giorni dal compleanno del figlio Carlos, 18 anni Per Carlos festeggiati in casa con Fabrizio Corona, la nonna e i parenti più stretti e, ovviamente, Nina Moric. Secondo la Rivista NuovoTv l’indiscrezione lanciata su Fabrizio Corona dipenderà anche dal tribunale di sorveglianza che dovrebbe dargli il permesso di partecipare al programma. Il dating sentimentale al quale Fabrizio Corona è stato accostato va in onda da Roma, Fabrizio Corona abita a Milano, quindi il tribunale dovrebbe concedergli la ... Leggi su caffeinamagazine

