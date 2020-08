Milano prosegue in rally con le altre Borse europee (Di martedì 11 agosto 2020) (Teleborsa) – Piazza Affari e le altre Borse europee proseguono in rally, in scia alle indicazioni positive arrivate dall’indice ZEW tedesco, che conferma la ripresa in atto in Germania e nel resto dell’Eurozona. A Milano, pioggia di acquisti sui bancari, in vista di nuove operazioni di consolidamento. L’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,49%. Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell’1,27% a quota +143 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,93%. Tra gli indici di Eurolandia ottima performance per Francoforte, che registra un progresso del 2,50%, exploit di Londra, che mostra un rialzo del 2,31%, e su di giri Parigi (+2,7%). Giornata di forti guadagni per Piazza ... Leggi su quifinanza

Cento contravvenzioni per superamento dei limiti di velocità e 7 patenti ritirate nel giro di poche ore: è il bilancio di un servizio di controlli stradali, effettuati domenica scorsa dagli agenti del ...

Indici di Borsa in rialzo, apertura tonica per l’Europa sulla scia dell’Asia

Partenza al rialzo per gli indici europei, che risentono della chiusura positiva dell’Asia ad eccezione della Cina. Le tensioni con gli Stati Uniti pesano infatti sulla Borsa di Shanghai, mentre il re ...

