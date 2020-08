Lo schianto dopo la festa con gli amici: Adriano perde la vita così, a 21 anni (Di martedì 11 agosto 2020) Alle prime luci dell’alba, dopo una festa in compagnia di amici e conoscenti, la vita di Adriano Perotti, un ragazzo di soli 21 anni, viene stroncata da un terribile incidente. A bordo della propria Smart, Adriano Perotti stava percorrendo il Grande Raccordo Anulare, quando l’auto si sarebbe improvvisamente ribaltata. Lo schianto è avvenuto circa al chilometro 37, fra La Rustica e Tiburtina, proprio lì il 21enne ha perso il controllo del mezzo. Da una prima ricostruzione della dinamica gli inquirenti parlano di un incidente causato dall’eccessiva stanchezza. La stanchezza che i ventenni provano di ritorno da un gran weekend. Gli inquirenti non escludono però l’ipotesi secondo la quale l’alcool abbia ... Leggi su caffeinamagazine

