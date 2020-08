Lazio, Immobile attacca Gasperini: «Le accuse? L’ennesima ca**ata su di me» (Di martedì 11 agosto 2020) Ciro Immobile, attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni Ciro Immobile, attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni: «Le accuse di Gasperini? L’ennesima cazzata su di me. Due rigori netti, Gasperini deve avercela con la Lazio, noi giocatori ce lo siamo detti tante volte. Vincendo puoi andare a tre punti dalla Juve eppure dichiari che l’unica cosa che ti interessa è finire davanti a noi, La Lazio non gli piace proprio. Penso che non gli sia ancora andata giù la sconfitta di Coppa Italia». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

