L’appello di Tutti Telese – Città Popolare: “Fatture non pagate, si rischia il caos rifiuti” (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Tutti Telese – Città Popolare con Caporaso Sindaco sul rischio caos rifiuti a Telese Terme. “La ditta che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti nella nostra Telese, questa mattina ha inoltrato al Commissario Prefettizio ed al Prefetto di Benevento una nota nella quale comunica all’Ente che, a causa dei reiterati mancati pagamenti delle fatture da parte del Comune, si vedrà costretta a non poter assicurare il pagamento degli stipendi ai dipendenti a partire dal mese in corso. In un momento di grandissima difficoltà economica sia delle famiglie sia delle imprese, con una nota ufficiale a firma dei ... Leggi su anteprima24

