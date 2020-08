Indonesia: il risveglio del vulcano Sinabung (Di martedì 11 agosto 2020) Rimasto inattivo per circa 10 anni, ha eruttato nuovamente ieri il vulcano Sinabung, a Sumatra, in Indonesia: immagini spettacolari A distanza di circa dieci anni dall’ultima eruzione (avvenuta nel 2012) si è risvegliato ieri il vulcano Sinabung, a Sumatra, in Indonesia. Il fenomeno ha allo stesso tempo terrorizzato e stupito la popolazione che, una volta al sicuro nelle proprie abitazioni, non ha esitato a filmare i momenti salienti di un evento che ha certamente una portata storica. Il Sinabung, alto 2460 metri, è rimasto infatti inattivo per circa quattrocento anni prima di tre eruzioni di cui è stato protagonista nell’ultimo decennio: nel 2010, nel 2012 e l’ultima di ieri, 10 Agosto 2020. Immagini spettacolari ... Leggi su zon

