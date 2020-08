Highlights e gol Wolverhampton-Siviglia 0-1, Europa League 2019/2020 (VIDEO) (Di martedì 11 agosto 2020) Gli Highlights e la sintesi del match tra Wolverhampton e Siviglia, quarti di finale dell’Europa League 2019/2020. Gli spagnoli volano in semifinale grazie al gol decisivo di Lucas Ocampos. L’ex Milan trova il tempo giusto prima del 90′ ed elimina gli inglesi che avevano difeso la propria porta con un baricentro bassissimo per più di trequarti di partita. Il Siviglia affronterà il Manchester United ai quarti di finale. Leggi su sportface

