Granada, Gonalons positivo al covid-19 (Di martedì 11 agosto 2020) Il Granada, in una nota, ha comunicato che Maxime Gonalons – ex Roma, riscattato proprio oggi – è risultato positivo al test del coronavirus e si trova ora in quarantena nella sua abitazione in Francia. Il club ha comunicato poi che lo staff medico è in costante contatto con il calciatore francese. Comunicado covid 19 https://t.co/jjRV6OpbiK — Granada C.F. (@GranadaCdeF) August 11, 2020 Foto: twitter Granada L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Solano_56 : Il #Granada riscatta #Gonalons - CalcioWeb : #Roma, #Gonalons resta al #Granada e annuncia: “Ho il #Coronavirus” - - ASR_Goalmania : RT @Solano_56: Il #Granada riscatta #Gonalons - UgoBaroni : RT @CorSport: #Roma, #Gonalons resta al #Granada: in arrivo 4 milioni ?? - ilRomanistaweb : #Coronavirus, l'ex Roma #Gonalons: 'Ho il Covid' Il centrocampista francese è stato riscattato dal Granada per 4 m… -