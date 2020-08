FOTO - Osimhen sui social con la maglia del Napoli: non vede l'ora di indossarla (Di martedì 11 agosto 2020) Il nuovo attaccante del Napoli, Victor Osimhen, non vede l'ora di poter indossare la maglia azzurra. Lo testimonia il FOTOmontaggio che ha pubblicato su Twitter e che lo ritrae già vestire i colori del Napoli. Leggi su tuttonapoli

Prove tecniche di esultanza in maglia azzurra, per il nuovo attaccante del Napoli, Victor Osimhen, che continua a postare foto con la casacca del club partenopeo. Evidentemente, non vede l'ora di comi ...L'attaccante Victor Osimhen è già pronto per vestire la maglia del Napoli. Il calciatore è stato prelevato dai francesi del Lille. Victor Osimhen è stato il primo vero colpo del calciomercato delle sq ...