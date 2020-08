Dj morta: all'autopsia partecipa anche esperta di larve e insetti (Di martedì 11 agosto 2020) Caronia (Messina), 11 ago. (Adnkronos) - Parteciperà anche una esperta di entomologia forense, in particolare di larve e insetti, all'autopsia di Viviana Parisi, la donna di 43 anni trovata senza vita nei boschi di Caronia (Messina) cinque giorni dopo la sua scomparsa dopo un lieve incidente sull'autostrada A20 Messina-Palermo. Da quel giorno si sono perse le tracce anche del figlio, Gioele, di 4 anni. L'autopsia sarà eseguita oggi all'ospedale Papardo di Messina da Elvira Spagnolo Ventura e dalla professoressa Daniela Sapienza che verranno coadiuvate da una esperta entomologa che arriva dalla Liguria. Il corpo di Viviana è stato rinvenuto sabato pomeriggio ai piedi di un traliccio in pessime condizioni. La donna è stata ... Leggi su iltempo

Caronia (Messina), 11 ago. (Adnkronos) - Parteciperà anche una esperta di entomologia forense, in particolare di larve e insetti, all'autopsia di Viviana Parisi, la donna di 43 anni trovata senza vita ...

