Così il cervello si può affaticare dopo il parto (Di martedì 11 agosto 2020) C’è chi lo chiama Mommy Brain, ovvero cervello di mamma. E’ una particolare situazione che si presenta subito dopo il parto e che porta ad una sorta di debolezza del centro del pensiero femminile. Fino a qualche tempo fa, le particolari combinazioni ormonali della neo-mamma uniti al rapporto con il bebè, che diventa ovviamente il primo oggetto dell’amore materno, sembravano i fattori chiave che determinano il quadro. Ora però c’è una nuova teoria, da conoscere. Tutta colpa della stanchezza A far riflettere sulla situazione che effettivamente si crea nell’organismo femminile è una ricerca che sembra proprio puntare a spiegare il Mommy Brain con un meccanismo di base diverso, che va oltre le dinamiche ormonali dell’organismo femminile dopo il ... Leggi su dilei

