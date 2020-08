Coronavirus, in Germania altri 966 contagi in 24 ore. Israele supera la Cina per numero totale di infezioni. Trump: “Riaprire le scuole” (Di martedì 11 agosto 2020) Il numero di contagi da Coronavirus nel mondo ha superato i 20 milioni, con un quarto del totale che è concentrato nei soli Stati Uniti che negli ultimi giorni hanno sfondato la quota dei 5 milioni, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Dopo gli States, i Paesi più colpiti sono il Brasile, con 3.057.470 casi, e l’India, con 3.057.470. Nonostante ciò, durante l’ultima conferenza stampa alla Casa Bianca, interrotta dopo poco a causa di una sparatoria nelle viCinanze della residenza presidenziale, Donald Trump ha continuato a tenere un atteggiamento positivo e improntato alla ripartenza. “Non c’è alcun motivo per cui l’economia non possa crescere del 20% nel terzo trimestre”, ha dichiarato ... Leggi su ilfattoquotidiano

Coronavirus, in Germania 966 nuovi casi e 4 decessi

Berlino, 11 ago. Tornano a salire i contagi in Germania a causa della pandemia di coronavirus. I dati del Robert Koch Institut parlano di 966 nuovi casi diagnosticati in 24 ore, a fronte dei 436 di ie ...

