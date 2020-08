Alluvioni, una rete di sensori può fare la differenza (Di martedì 11 agosto 2020) La pandemia ha posto in secondo piano le catastrofi naturali che continuano a presentarsi anche senza l’attenzione mediatica di prima. Le grandi Alluvioni continuano a colpire duramente territori densamente popolati, soprattutto nei paesi meno sviluppati e, in alcuni casi, messi a dura prova dalla stessa pandemia. Non solo il danno diretto punisce la gente povera, ma gli effetti indiretti – come l’interruzione dei servizi idrici, essenziali per la prevenzione dal contagio pandemico – ne mettono a dura prova la sopravvivenza a medio termine. In ordine di tempo, l’ultimo disastro è quello del Bangladesh, dove le agenzie governative e umanitarie riferiscono di 3,3 milioni di persone colpite dalle inondazioni iniziate a giugno. Le inondazioni hanno sommerso oltre 34mila chilometri quadrati, il 24 percento del paese, provocando centinaia ... Leggi su ilfattoquotidiano

