Violenta esplosione a Baltimora: almeno un morto, sotto le macerie anche bambini (Di lunedì 10 agosto 2020) C'è stata una Violenta esplosione a Baltimora, nel Maryland, che ha causato il crollo di diversi edifici: per ora si registra un morto e diversi feriti e si teme che sotto le macerie siano rimasti ... Leggi su globalist

ItalyMFA : Min. @luigidimaio in contatto con MAE libanese Charbel Wehbe per esprimere la solidarietà ???? al ???? dopo la violenta… - AltoInvasion : L'indignazione è aumentata in Libano in seguito all'esplosione nel porto di Beirut. Questo sabato un poliziotto è s… - Nicolet21241999 : RT @SanremoSummer: Siamo vicini a tutto il popolo beirutiano per la violenta esplosione di pochi minuti fa A tutte le persone colpite rivol… - piobulgaro : ?? VIOLENTA ESPLOSIONE AL CENTRO ITALIA: PERSONE INTOSSICATE! Ecco le prime ipotesi sulle cause ??… - ItalyinFrance : RT @ItalyMFA: Min. @luigidimaio in contatto con MAE libanese Charbel Wehbe per esprimere la solidarietà ???? al ???? dopo la violenta esplosion… -