Shakhtar Donetsk-Basilea (martedì, ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 10 agosto 2020) Quarti di finale di Europa League in campo neutro e in gara unica che vedono quest’oggi la sfida tra Shakhtar Donetsk e Basilea. La squadra di Raul Castro è uscita brillantemente dalla doppia sfida contro il Wolfsburg, con una doppia vittoria per un totale di 5 a 1. Nella gara di ritorno tutto è venuto facile a Taison e … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

infobetting : Shakhtar Donetsk-Basilea (martedì, ore 21): formazioni, quote, pronostici - Calciodiretta24 : Diretta Shakhtar Donetsk – Basilea: risultato in tempo reale - Fantacalciok : Diretta Shakhtar Donetsk – Basilea: risultato in tempo reale - JTFGenna : @Ciotto3 @GabrieleMastan1 @TGol61 che squadre? Lo Shakhtar Donetsk che ha preso 3 pere in casa con l'Atalanta? - 112NewsFeed : @FCShakhtar to face @FCBasel1893 in Europa League quarterfinals -