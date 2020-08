Schiaffo dei giudici all'agente: via per un vecchio tatuaggio (Di lunedì 10 agosto 2020) Luca Fazzo La vicenda di Arianna, poliziotta con tanto di encomio, è particolarmente surreale. Il tatuaggio non c'è più: se lo è fatto togliere proprio per diventare agente di polizia Il 16 ottobre dell’anno scorso, la poliziotta Arianna Vigorito era libera dal servizio quando a Casalpusterlengo scoppiò un mezzo finimondo, con sudamericani ubriachi che dopo essersi picchiati tra di loro si scagliavano contro i passanti. L’agente Vigorito intervenne, chiamò in aiuto i colleghi, in qualche modo riuscì a portare a bada una situazione esplosiva, e per questo il questore Marcello Cardona la candidò a un encomio. Ma la brava poliziotta Vigorito non esiste più. Esiste una ragazza disoccupata e arrabbiata, una poliziotta cui una sentenza del Consiglio di Stato ... Leggi su ilgiornale

